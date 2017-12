X Factor, il ragusano Lorenzo Licitra canta In the name of love

Roma - “In the name of love”. Il cantante ragusano Lorenzo Licitra partecipa alla serata degli inediti della trasmissione X Factor su Sjy Uno. La sua coach e mentore, Mara Maionchi, gli ha affidato il pezzo scritto da Zafaglione. I commenti dei giudici: Fedez, “Il brano a me piace. Sono contento”, Manuel Agnelli, “Bravo e bello. Nella peformance sei stato molto bravo, la direzione musicale mi ha lasciato molto perplesso. Un bel pezzo pop, speravo facessi Michael Bublé oppure fossi un pochettino sperimentale. Hai cantato molto bene”, la siciliana Levante, “Anche io sono molto contenta. Mi è piacuto anche che siate riusciti ad incastrare due aspetti della musica”, Mara Maionchi: “Stai prendendo sempre più v posizione importante nel pop. Sei diventato anche leggermente più erotico”.

Nella seconda parte della puntata Licitra ha cantato “Somebody That I Used to Know”. Le due esibizioni hanno convinto i giudici, e Lorenzo passa al sesto Live, avvicinandosi sempre più alla finale di X Factor.