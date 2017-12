Scicli - E' stato assolto, dopo un processo durato sette anni, perchè il fatto non costituisce reato, Rosario Cannizzaro, 37enne di Scicli, accusato di aver inveito contro alcuni vigili urbani e contro dei carabinieri per entrare in bici in via Mormina Penna la sera della festa delle Milizie.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Ragusa Filippo Morello ha assolto l'imputato, difeso dall'avv. Rinaldo Occhipinti, dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.