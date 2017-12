Modica: l'orto sociale diventa giardino delle api

Modica - Domenica 26 novembre 2017, dalle 10.00 alle 13.00, all’Orto urbano dell’U.O.C. di Psichiatria di Modica, in via Aldo Moro, un bellissimo evento dove Pazienti e Familiari svolgono attività agricole e attorno al quale sono nate diverse iniziative d’integrazione sociale. Grazie alla disponibilità dell’azienda agricola “Valle del Tellaro” di Gianluca Pannocchietti, sarà creato un “Giardino delle api” piantumando specie arbustive e tappezzanti della macchia mediterranea di interesse apistico che arricchiranno l’area verde, e posizionando in primavera un arnia per ricreare il circolo virtuoso della natura e favorire lo scambio naturale dell’ecosistema.

Un terreno abbandonato che le mani operose dei nostri Pazienti hanno trasformato in un orto sociale rigoglioso, con obiettivi riabilitativi, ma che vede ogni giorno anche relazioni umane sempre più ricche e senza frontiere, grazie alla collaborazione con la Comunità per migranti non accompagnati “Raggio di sole” e al gruppo di mamme e bambini che hanno trasformato lo spazio vuoto di una piazza in un luogo di incontri e condivisione di attività ed idee.

«Un’iniziativa in collaborazione con l’associazione di familiari “Ci siamo anche noi” e con Legambiente Modica - Circolo Melograno, aperta al quartiere ed alla Comunità tutta, un esempio efficace ed innovativo di integrazione tra Sanità e Territorio, una riabilitazione psichiatrica che diventa azione di utilità sociale, non solo per i partecipanti al progetto, ma per l’intera città.» Affermano, con soddisfazione, il dr. Giuseppe Morando, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e la dr.ssa Alessandra Barone, Coordinatrice Centro Diurno U.O.C. Psichiatria Modica.