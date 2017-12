Siracusa, Master in management turistico de La Sapienza

Siracusa - Per combattere l’improvvisazione che ancora oggi caratterizza il turismo siciliano, Siracusa è stata scelta come sede di un Master in management turistico e alberghiero.

Il Master è organizzato dalla Business School Mands (Master and Skills) interna alla Sapienza di Roma, a cui sarà quindi affidata la parte didattica e dei contenuti. Il master, inoltre, è organizzato in moduli, con un particolare riguardo alla componente esperienziale: lezioni interattive, project work, role playing e lavori in gruppo arricchiranno così l’offerta formativa. I giovani laureati, target del corso di alta formazione, potranno in questo modo acquisire nuove competenze e abilità manageriali, necessarie per operare nel settore alberghiero, sempre più bisognoso di figure manageriali che ne sappiano interpretare e guidare le spinte innovative.

Anche il placement è un punto di forza perché garantisce ad ogni partecipante, grazie ad accordi con un folto numero di aziende partner, 3 selezioni, in modo da arrivare al 90% della copertura occupazionale, stando ai dati dell’anno accademico 2015-2016. Partner della iniziativa sono il Mym (Research and Solutions for Enterprises) e la Confcommercio di Siracusa.