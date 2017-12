Aperto il nuovo Infotourist a Ibla

Ragusa - Aperto il nuovo punto di informazione turistica nel cuore di Ragusa Ibla. E’ stato il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Cartabellotta, a ‘tagliare’ il nastro, assieme alla dirigente Lucia Lo Castro e alla responsabile del servizio Pina Distefano, dell’info-tourist allocato all’interno di Palazzo La Rocca, monumento inserito nella World Heritage List dell’Unesco, nonché ex sede dell’Azienda provinciale per il Turismo, e di recente individuato dalla Regione siciliana come attrattore culturale ed inserito nei luoghi della Cultura siciliana.

Lo sportello "Infotourist" sarà un punto di riferimento per il turista che potrà ricevere dal personale dipendente dell’Ente tutte le informazioni necessarie per visitare nel miglior modo la città di Ragusa e tutto il territorio provinciale.

L’obiettivo dell’attivazione di un punto di informazione turistica a Ragusa Ibla è duplice: garantire, nel cuore dell’antico quartiere barocco visitato quotidianamente da centinaia di turisti, un efficace servizio di accoglienza ed informazione, gestito direttamente da personale dipendente e valorizzare, nel contempo, un bene culturale di proprietà dell’Ente, ubicato in un’area di attrazione strategica.

“L’apertura dell’info-tourist a Ragusa Ibla e dentro Palazzo la Rocca è un altro tassello che abbiamo ricomposto per ribadire la centralità dell’ex Provincia nella promozione turistica dopo la chiusura dell’Aapit – dice il Commissario straordinario Dario Cartabellotta – e per riconfermare che questo Ente è strategicamente ed operativamente pronto ad esercitare pienamente le sue funzioni in materia di turismo”.