Vittoria: donati 175 libri alla biblioteca comunale

Vittoria - Un'altra buona notizia per la Biblioteca comunale. Dopo la donazione, lo scorso settembre, di un considerevole numero di libri da parte della professoressa Maria Teresa Millefiori e dopo la firma del decreto con cui, lo scorso 7 novembre, l'Assessorato regionale ai Beni culturali ha impegnato la somma di cinquemila euro per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni, la struttura ubicata nell'ex Convento delle Grazie e intitolata al professore Angelo Alfieri ha ricevuto ieri un nuovo regalo: un nostro concittadino, Cristoforo Caruso, ha donato 175 volumi, che arricchiranno il paterimonio librario della biblioteca.

“Esprimo il mio sentito ringraziamento, a nome dell'amministrazione comunale e della città – ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Daniele Scrofani – al signor Caruso, che con il suo bel gesto ha implementato l'offerta della biblioteca, e rivolgo un invito a quanti volessero contribuire alla crescita culturale della nostra città a seguire l'esempio del nostro generoso concittadino”.