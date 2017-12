Catania, incidente sulla tangenziale, feriti 3 ragazzi. Traffico in tilt

Catania - Tre ragazzi feriti, per fortuna in maniera non grave, a causa di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9.00 sulla tangenziale di Catania. A restare coinvolti due auto e un Fiorino che, per cause ancora tutte da chiarire, si sono tamponate. L'incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione Siracusa, all'altezza del centro direzionale Anas, poco prima dello svincolo per Misterbianco.

A causa dell'incidente si sono formate lunghe file di auto che sono arrivate fino all'uscita dei caselli autostradali di San Gregorio. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia stradale di Catania. Il traffico è ritornato regolare poco dopo le 11.