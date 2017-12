Denunciato vittoriese per ricettazione

Vittoria - E' stato denunciato un vittoriese per ricettazione: si tratta di M.A., 46 anni, trovato in possesso di refurtiva di ogni tipo. La polizia ha sequestrato, in seguito ad una perquisizione, un ingente quantitativo di mangime, biciclette, impastatrici per alimenti, macchina fotografica, un compressore ed un trattore su cui sono in corso specifici controlli per appurare se di provenienza furtiva.

Nella stessa giornata gli uomini della Polizia di Stato hanno restituito quasi tutta la refurtiva ma ancora restano alcuni oggetti da riconsegnare ai legittimi proprietari.

Sono state le indagini sui recenti furti in aziende agricole e case rurali che ha portato gli agenti presso l’abitazione del denunciato.

Gli investigatori sono arrivato presso quella campagna su indicazioni di un cittadino rumeno reo confesso denunciato il giorno prima sempre per ricettazione.

È possibile visualizzare gli oggetti sequestrati sulla pagina facebook della Questura di Ragusa.

Per la restituzione degli oggetti rinvenuti è possibile contattare la Squadra Mobile di Ragusa al numero 0932/673696.