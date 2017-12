Ruba un portafogli da una parrucchiera, arrestata una donna di Ispica

Ispica - E' stato arrestato dai carabinieri una donna di Ispica, I.G., 59 anni, casalinga, accusata di aver rubato un portafogli all'interno di un negozio di parrucchiera. I militari sono stati avvisati da una parrucchiera del centro di Ispica, dove una cliente aveva denunciato di aver subito il furto di un portafogli dalla propria borsetta.

I Carabinieri, dopo le prime indicazioni ricevute, avevano immediatamente proceduto alla perquisizione domiciliare di una donna, ritrovando il portafogli contenente i documenti della vittima e 150 euro in contanti.

La donna non ha saputo fornire spiegazioni ed è stata condotta in caserma per i successivi accertamenti. Poi, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.