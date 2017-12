Arriva Chocomodica 2017

Modica - Modica si ferma nel weekend dell’Immacolata e fa festa. Una celebrazione del suo prodotto più famoso, il cioccolato che negli ultimi anni ha conquistato l’Italia e gli italiani grazie al suo inconfondibile gusto. Il cioccolato protagonista di Expo 2015 e ospite d’onore al G7 di Taormina. Il cioccolato che tra poco taglierà l’ambito traguardo dell’IGP, primo al Mondo. Il cioccolato che, anche grazie all’opera del Consorzio di Tutela, è diventato la grande ricchezza di Modica.

Ecco perché l’immagine principale che l’edizione 2017 di Chocomodica vuole richiamare, metaforicamente e visivamente, mette in relazione i valori (e le forme) della barretta classica del cioccolato modicano con il calibro assoluto di un lingotto d’oro. Il concept, ideato dall’agenzia Zero e corredato da un claim esplicativo (“L’oro vero di Modica”), vuole invitare a una riflessione pubblica sul “tesoro” (culturale, progettuale ed economico) che il cioccolato rappresenta per le comunità modicana e iblea. Un patrimonio su cui investire, per incrementare una crescita imprenditoriale e un virtuoso progetto di sviluppo turistico. ChocoModica 2017 non sarà solo cioccolato ma anche cultura e spettacolo. C’è molta curiosità intorno al programma pensato dall’organizzazione per questa dodicesima edizione della kermesse cioccolatiera. Il cartellone degli eventi completo verrà svelato nei prossimi giorni.

Qualche anticipazione però filtra. Ad esempio il famoso giornalista Antonio Caprarica ha scelto lo scenario di Modica per presentare venerdi 8 dicembre il suo ultimo libro “L’ultima estate di Diana”. Sempre venerdi è previsto “ChocoRadio” un lungo concerto fiume trasmesso da RTM con quattro tra le più importanti cover band siciliane che si alterneranno sul palco. Al termine la discoteca all’aperto affidata a due emergenti deejays siciliani. Un grande dello spettacolo calcherà il palco di Piazza Monumento sabato 9 dicembre: è Pino Insegno, il poliedrico artista che porterà a Modica il suo spettacolo “one man show”.

Il leader della Premiata Ditta verrà preceduto dalla Buldozzer Band, un omaggio agli immortali Bud Spencer e Terence Hill. Una band veneta composta in parte dagli stessi membri degli Oliver Onions che ripropone le colonne sonore dei film più famosi del duo Spencer – Hill. La domenica torna “Quando la Banda Passò”, il più grande raduno di bande musicali in Sicilia che porterà a sfilare nel centro storico di Modica oltre 200 musicisti. Si canterà nel pomeriggio grazie al “Karaciok”, il karaoke in piazza condotto da Alex che vedrà sfidarsi aspiranti cantanti a caccia del consenso popolare. La sera Viaggio nel musical, da Giulietta & Romeo a Dirty Dancing il meglio del musical internazionale con Marco Vito e Gaia Barlocco.