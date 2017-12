La casa e il laboratorio Don Puglisi per Chocomodica

Modica - La Casa don Puglisi ha a cuore i bambini: per questo, in occasione di ChocoModica 2017, offre la fiaba, raccontata e drammatizzata dalla Compagnia Art Evolution: Buona come il cioccolato.

L’evento si svolgerà nell’androne della Casa (Via Carlo Papa 14 – si sale da Corso Umberto poco prima della farmacia Floridia) sabato 9 e domenica 10 dicembre con due repliche ogni giorno alle 18 e alle 19. L’ingresso gratuito. Si tratta di una storia che ha per protagonisti le forze del bene e della verità. Nella breve fantastica storia di Reuccio, un po' svampito e goloso di cioccolato, e della Reginella, per metà Cenerentola e per metà una Wonder woman del cioccolato in stile aristocratico, la verità della bontà e dell’innocenza riuscirà a prevalere, con il tempo, sulle brutte bugie.

Il tutto avviene in uno sfondo ‘cioccolattoso’ per addolcire gli animi più amareggiati. Il laboratorio ovviamente sarà presente con i suoi prodotti, ad iniziare dal cioccolato in decine di gusti, con le caratteristiche della qualità, della tradizione e della solidarietà. Infatti nel laboratorio, come pure nella focacceria, si inseriscono nella vita sociale le donne accolte nella Casa ma anche altre donne e giovani che hanno bisogno di lavoro, tutti sostenuti e accompagnati da abili maestre d’arte dei dolci e del cioccolato modicano.

Ci è sembrata importante questa nostra partecipazione, a ricordare come qualsiasi attività economica ha da ritrovare il proprio fine nella capacità di far crescere un territorio, oltre a dare dignità a tutti e in particolare ai più fragili. La nostra cioccolata per questo sa di dignità e liberazione, soprattutto se mentre si gusta si vuole comprenderne la storia del passato e del presente. Da qui questi momenti per i bambini e per le famiglie. E intanto, sempre alla Casa don Puglisi, si prepara il presepe della città, fatto insieme ai bambini di tutte le scuole, che sarà aperto il 23 dicembre.