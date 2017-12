Giuggiulena domenica su Rai Uno

Rosolini - La troupe della nota trasmissione di Rai Uno Linea Verde ha fatto tappa nello stand dell’azienda rosolinese Aruci, che si trova a Roma nella grande fiera de “Il Mercato Mediterraneo”, un mercato che racchiude le aziende che si occupano di prodotti tipici della Sicilia, dell’Italia e del Mondo.

Varie sono state le testate giornalistiche e televisive che hanno apprezzato la produzione di ghigghiulena, e ad apprezzarla è stato anche lo storico programma di Rai 1 che questo pomeriggio ha intervistato la famiglia Puglisi, dedicando agli addetti ai lavori un momento all’interno della registrazione della puntata che andrà in onda domani, in cui vedremo dimostrazione del processo di produzione e degustazione dei prodotti.

Alcuni minuti di riprese per raccontare agli appassionati e agli esperti gli aspetti più evocativi del patrimonio gastronomico della nostra Terra, tra questi la ghigghiulena appunto, nonché altre bontà preparate da Aruci, come, appunto, la cubbaita o giuggiulena.