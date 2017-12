Ragusa, Musumeci salva le Province: Restituirò funzioni e ruolo

Ragusa - Oggi a Ragusa per l'intervista pubblica col direttore di Panorama, Giorgio Mulè, il neo presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha parlato anche delle ex Province. Salutando il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Carabellotta, che era presente all'intervista, Musumeci ha detto: "Le provincie sono state prese a mazzate in questi anni. A questi enti restituiremo funzioni e ruolo. Ho saputo governare bene la Provincia di Catania - ha aggiunto Musumeci - e so qual è il ruolo che questo Ente può avere nel miglioramento della viabilità e dei servizi in favore della scuola nonché della difesa dell'ambiente".