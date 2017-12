Scicli tra i venti paesi più belli d'Italia

Scicli - Scicli tra i paesi più belli d’Italia.

La cittadina sciclitana è quindi tra i venti paesi italiani che fanno parte di una speciale lista pubblicata da Skyscanner, un portale specializzato nella comparazione di tariffe aeree.

“In questo fazzoletto di Sicilia, immerso tra i magnifici Monti Iblei, respirerete il barocco più incredibile d’Italia”. Lo scrive Skyscanner sul suo sito.

Scicli, tra i comuni del Val di Noto, sta attraversando un periodo di particolare effervescenza. Le sue chiese, i suoi monumenti e i palazzi in stile in barocco continuano a rappresentare un’attrattiva per turisti e visitatori.

Di seguito la lista pubblicata da Skyscanner:

Courmayeur- Valle d’Aosta

Orta San Giulio- Piemonte

Portovenere- Liguria

Varenna- Lombardia

Bressanone- Trentino Alto Adige

Battaglia Terme- Veneto

Fagagna- Friuli-Venezia Giulia

San Leo- Emilia Romagna

Radda in Chianti- Toscana

Castelluccio di Norcia- Umbria

Urbino- Marche

Civitella del Tronto- Abruzzo

Arpino- Lazio

Pisciotta- Campania

Torella del Sannio- Molise

Monte Sant’Angelo- Puglia

Rivello- Basilicata

Papasidero- Calabria

Scicli- Sicilia

Posada- Sardegna