Violenza sulle donne, un corto di Martina Giannone. VIDEO

Scicli - Da anni ormai a scuola ci parlano, ci raccontano e ci insegnano la storia. Nel mio particolare caso, da anni ormai studio l’antica storia Greca e Romana con la fortuna di poter arrivare a fondo al pensiero di quegli autori.

So perciò , che è proprio dai tempi dei Greci che è nato il pregiudizio sulle donne. La storia ci insegna e ci racconta di come sono state per secoli maltrattate, ignorate e sfruttate. Senofonte giá nel IV secolo a.C. scriveva che moglie e marito sono due parti complementari, l’una reclusa nell’ οικια e l’altro fuori a cacciare, a lavorare. L’una debole, l’altro forte. L’una astuta e l’altro buono. “ È più decoroso per una donna rimanere dentro casa mentre per un uomo sarebbe vergogno” ( parafrasando).

Vediamo sempre questi video in cui le donne sono unite, in cui combattono insieme; video in cui la donna avverte i segnali della violenza di un uomo fin da subito e prima che sia troppo tardi si salva. Ma nella realtà non è mai così. Le donne continuano a morire, nella maggior parte dei casi , ammazzate dagli uomini.

Muoiono dentro quelle donne che , picchiate e stuprate , credono di aver perso la propria dignità.

Questo deve finire. Non c’è chi è più forte o è più debole. Basta con questo razzismo di genere.

Basta con queste notizie al telegiornale. Gli uomini e i ragazzi ridono quando a scuola si parla di questo, non ascoltano, la considerano una presa di posizione femminista, un qualcosa di poco conto, dicono che sono tutte stupidaggini perché oggi non è più così, allora perché le donne continuano a morire? Forse perché come Lorena ( protagonista del video) anche loro sono sole in un campo infinito di fiori bianchi.

Buona Visione.