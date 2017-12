Ragusa: ruba dalle auto, carabinieri vogliono dargli un nome. VIDEO

Ragusa - Danneggia e poi ruba dalle auto in sosta. In particolare, nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2017 nella zona compresa tra le vie Archimede, Scalo Merci, Sofocle ed Ercolano. I carabinieri sono riusciti a dare un volto all'uomo, grazie alle immagini di una telecamera, ma non un nome. Per questo, è stato diffuso questo video. Dagli accertamenti finora compiuti è emerso cha a fare razzia su circa 10 autovetture in sosta, probabilmente, è stato un unico malfattore che ha utilizzato sempre il medesimo modus operandi ossia, dopo aver infranto i vetri con un masso, si è introdotto nelle auto rovistando per asportare quello che riusciva a trovare.

Probabilmente si tratta di uno sbandato in cerca di denaro e oggetti da rivendere, Nel video si vede chiaramente l'uomo infrangere il vetro di una Fiat 600 per poi introdursi e rovistare all’interno dell’abitacolo, i militari chiedono la collaborazione della cittadinanza e di chiunque possa essere in grado di fornire elementi utili ad identificare il soggetto che, solo per rubare pochi spiccioli e oggetti di scarso valore, non ha esitato a creare notevoli danni ai malcapitati proprietari delle auto da lui prese di mira.

Eventuali segnalazioni utili alle indagini per inchiodare l’ignoto malfattore alle sue responsabilità e poterlo così deferire all’Autorità Giudiziaria di Ragusa per i reati commessi, potranno essere effettuate, anche in forma anonima, telefonando al numero 0932/629000 della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa.