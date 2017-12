Ricettazione di motorini e telai, denunciati 4 ragazzi di Comiso

Comiso - Sono state denunciate quattro persone, tra cui un minorenne, accusate del reato di ricettazione in concorso. I carabinieri hanno ritrovato 1 ciclomotore oggetto di furto recuperato assieme a 10 telai di motorini completi di marmitta e ruote e svariate componenti e pezzi di altrettanti motoveicoli smontati. Tutta la refurtiva, che sarebbe stato venduta al mercato nero e avrebbe fruttato oltre 15.000,00 euro, è stata sottoposta a sequestro.

L'operazione si è svolta in contrada Miccichè, a Comiso, dove i Carabinieri hanno perquisito diversi casolari di campagna e sono stati ritrovati uno scooter Kymko People funzionante ma privo di targa e senza numero di telaio, 10 telai di ciclomotore completi di ruote e marmitte, svariati pezzi e componenti di motorini illecitamente sottratti e smontati, pronti per essere rivenduti “sottobanco” con un guadagno di svariate migliaia di euro, tutto di provenienza furtiva.

4 giovani originari del luogo, che avevano in uso lo stabile, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ibleo e a quella dei minorenni di Catania e dovranno rispondere di ricettazione in concorso. Si tratta di tre 19enni, D.F.G. incensurato, G.R. e C.G. entrambi con precedenti penali, e un sedicenne incensurato.