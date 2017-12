Arriva a Bari Sguardi, mostra di Graziella Paolini Parlagreco

Bari - "Quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna?"

Sono di William Shakespeare le parole che fanno da ideale introduzione alla mostra “Sguardi” di Graziella Paolini Parlagreco che sarà inaugurata a Bari, giovedì 30 novembre alle ore 18. Ad ospitarla sarà Salvo Binetti #Art and Science by Toni Pellegrino, salone di parrucchiere che ha sede in Via Andrea da Bari 74.

Presentata con successo lo scorso anno in Sicilia, nei saloni TONIPELLEGRINO di Catania e Modica, la mostra propone un viaggio introspettivo attraverso sguardi e visi femminili. Una preziosa indagine condotta ora con delicato lirismo, ora con poetica sensualità, che si snoda tra dipinti e incisioni.

“Sguardi” segue un percorso visivo e narrativo lungo la linea delle emozioni più intime. Alle figure femminili si accostano nature morte e qualche scorcio paesaggistico, ma resta comunque la donna - con i suoi misteri, la sua forza e le sue fragilità - il perno centrale della mostra.

“Con la mostra di Graziella Paolini Parlagreco – commenta Salvo Binetti - inauguriamo il nostro salone come spazio per l’arte, e ne siamo molto felici. Questo appuntamento sarà solo il primo di una lunga serie. Abbiamo scelto di cominciare con un’artista affermata, ma daremo la possibilità di esporre anche a giovani talenti.”

“L’arte è uno dei binari su cui si fonda il nostro lavoro di parrucchieri. È una grande fonte d’ispirazione - gli fa eco Toni Pellegrino, hairstylist fondatore del marchio #Art and Science – ed è anche occasione di confronto con le clienti. Nei saloni di Catania e Modica abbiamo organizzato tante mostre di successo e sono sicuro che anche il pubblico di Bari apprezzerà.”

La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2018, nei giorni e negli orari di apertura del salone: lunedì dalle 9 alle 15, da martedì a sabato dalle 8,30 alle 20.

Graziella Paolini Parlagreco

Affascinata dalla ricerca e dal dettaglio, Graziella Paolini Parlagreco è un'artista completa che in carriera ha esplorato diversi linguaggi e diverse tecniche.

Di sangue metà piemontese e metà siciliano, nelle sue opere alterna l'essenzialità e la purezza delle linee rarefatte del Nord, con la pienezza delle forme e dei colori del Sud.

Non solo pittrice, ma anche poetessa - ha pubblicato le raccolte di poesie “Non esiste ma ricordalo”, “Carissimi tutti” e “Se il sole sorride” - da molti anni è iscritta all’Albo degli incisori di Vigonza ed è socia dell’ALI – Associazione Liberi Incisori di Bologna.