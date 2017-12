Berlusconi da Fazio candida premier il generale Gallitelli

Roma - Ospite della trasmissione Che tempo che fa, su Rai Uno, Silvio Berlusconi ha lanciato stasera la candidatura del generale dei carabinieri in pensione Leonardo Gallitelli come futuro premier del paese.

Nell'ipotesi del permanere della sua ineleggibilità, Berlusconi suggerisce una eccellenza proveniente dal mondo delle istituzioni come futuro presidente del consiglio.

"L'87% dei parlamentari grillini non fa dichiarazione dei redditi perchè non ha mai lavorato. Sono ostaggio di un vecchio comico e di un esperto di comunicazione, cambiano idea il pomeriggio rispetto alla mattina".

"Penso a una persona che rappresenti una certezza per gli italiani, Sergio Marchionne, Mario Draghi, Leonardo Gallitelli: Qualcuno che venga dal terzo settore, dall'industria, dal mondo delle professioni, ma non dalla politica. Devo dire che non ho ancora parlato col generale di questa mia idea".