Cateno De Luca a Non è L'Arena di Massimo Giletti

Roma - Puntata infuocata, su La 7, della trasmissione Non è l'arena, di Massimo Giletti. Ospite della puntata di oggi il deputato regionale siciliano Cateno De Luca, arrestato poche ore dopo l'elezione.

De Luca ha fatto accuse pesanti nei confronti di alcuni pubblici ministeri. Antonio Di Pietro in collegamento con Massimo Giletti e lo studio di Non è L'Arena ha espresso il suo dissenso sulle parole pronunicate da De Luca nei confronti di alcuni Pubblici Ministeri.

Antonio Di Pietro Vs Cateno De Luca: 'Sbagliato criminalizzare la magistratura'. Cateno De Luca: 'Messina non ti perdona se non sei figlio di nessuno'.