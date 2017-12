Cyber Monday, i voli in offerta Ryanair

Cyber Monday, Ryanair, la famosissima compagnia lowcost ha programmato una settimana intera di saldi e ha in serbo per voi molte offerte a partire dall’intera Cyber Week, dal 20 al 24 novembre 2017, anticipando, con promozioni ghiotte sia il Cyber Monday che il Travel Deal Tuesday.

Le offerte però non mancheranno, per la gioia dei viaggiatori! Già da lunedì scorso, infatti, sul sito della compagnia si possono trovare voli scontatissimi per le migliori località europee, nel periodo compreso tra dicembre 2017 e giugno 2018. I prezzi vanno dagli 8 ai 31 Euro, a voi, quindi, la scelta.