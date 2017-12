Anniversario dell'ingresso del vescovo Cuttitta nella Diocesi di Ragusa

Ragusa - In occasione del II anniversario dell’ingresso di mons. Carmelo Cuttitta come Vescovo della Diocesi di Ragusa, martedì 28 novembre 2017 verrà ufficiata una celebrazione eucaristica presso la Chiesa Cattedrale, che si svolgerà alle ore 20:00, ed alla quale tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare.

La nomina di Cuttitta a nuovo pastore della Chiesa ragusana da parte di Papa Francesco è del 7 ottobre 2015 e la sua entrata ufficiale in diocesi è appunto datata 28 novembre dello stesso anno, accolto nella Cattedrale da una marea di fedeli; a fare gli onori di casa naturalmente il vescovo uscente mons. Paolo Urso.

In questi due anni dall’inizio della sua missione, mons. Cuttitta ha concretizzato l’impegno preso quel giorno, raccogliendo la stima e la fiducia dei fedeli della Diocesi per la sua schiettezza, il suo approccio umano con la gente, la sua profonda cultura, il suo parlare semplice ma denso di profondi contenuti. In questi ultimi mesi ha fatto alitare nella comunità dei fedeli ragusani un particolare vento di rinnovamento: lo dimostrano i suoi recenti numerosi movimenti di sacerdoti nell’ambito delle parrocchie e la nomina di nuovi direttori degli uffici diocesani.