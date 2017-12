Modica, una serra urbana per gli alunni della scuola S. Marta

Modica - Una piccola serra incastonata nel cuore del centro storico di Modica è stata inaugurata oggi dal Sindaco, Ignazio Abbate. La struttura è stata donata dalla ditta EcoFaber alla scuola S.Marta e si trova all’interno dell’area recintata ed adibita a parco giochi. Al suo interno verranno coltivati diversi tipi di verdure direttamente dagli stessi alunni della scuola materna e di quella elementare del plesso di Via Vittorio Veneto.

Le prime piantine sono state posizionate dallo stesso Primo Cittadino, dal Dirigente Scolastico, Piero Modica e da Carlo Scollo, titolare della EcoFaber. Quindi i bambini hanno piantato lattughe, cavoli, rucola. Un’esperienza nuova per loro che è stata vissuta come un piacevole gioco: “Un gioco altamente istruttivo – commenta il Sindaco – visto che molti di loro non avevano mai visto come si posiziona una piantina. Alcuni credevano che le lattughe nascessero direttamente all’interno delle buste dei supermercati.

Grazie alla generosità della EcoFaber e alla disponibilità del Dirigente Scolastico, abbiamo questa inedita struttura nel centro storico che verrà seguita personalmente dai bambini accompagnati dalle insegnanti. A loro e alle loro famiglie saranno destinati i frutti del raccolto. La riqualificazione di questa zona, una volta in preda ai vandali ed oggi piccolo gioiello per bambini, è quasi completata. Dico quasi perché questo sarà uno dei luoghi scelto per ospitare le sei bambinopoli finanziate dal Ministero che sorgeranno a breve in diverse zone della Città”.