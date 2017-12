Il presepe negli iblei, 37esima edizione del concorso

Ragusa - Bandito il concorso per la trentasettesima edizione del concorso ‘Il presepe negli Iblei’. Rinnovando una tradizione che si perpetua da diversi lustri, il Libero Consorzio Comunale, già Provincia Regionale di Ragusa, ha emesso il bando per il concorso che è riservato alle categorie privati, comunità scolastiche, comunità religiose e pubbliche. La partecipazione è esclusa per i presepi viventi.

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, viale del Fante, 10 97100 Ragusa entro e non oltre il 22 dicembre 2017. La domanda di partecipazione redatta in carta semplice o utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’ URP dell’Ente e scaricabile dal sito internet www.provincia.ragusa.it, deve indicare, oltre ai dati identificativi completi del partecipante, anche la categoria per la quale si vuole concorrere.

L’inoltro della domanda di partecipazione può avvenire anche a mezzo email: segreteria.turismo@provincia.ragusa.it, o al seguente numero di fax: 0932.675270. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri telefonici: 0932 675270/675382.