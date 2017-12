Scicli, arrestato per spaccio Vincenzo Carbone

Scicli - E' stato arrestato dai carabinieri Vincenzo Carbone, sciclitano, 37 anni, colto in flagranza di reato mentre spacciava stupefacenti. In pieno centro cittadino, precisamente in piazza Busacca, i militari hanno notato il ragazzo che girava con fare sospetto.

In seguito alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina già suddivise in dosi e pronte per lo spaccio, oltre a queste 20 dosi venivano trovati addosso al giovane 250 euro in contanti verosimilmente provento dello spaccio. Il giovane è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa a disposizione del P.M. di turno, dott. Sodani.