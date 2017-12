Mythos: Un'inedita avventura musicale al Teatro Italia di Scicli

Scicli - Giovedì 7 Dicembre alle ore 21, al Teatro Italia di Scicli, andrà in scena il primo spettacolo organizzato dalla neo costituita Associazione Culturale "il Fischio".

Come primo evento, afferma il Presidente Pietro Tortorici, abbiamo voluto presentare uno spettacolo di livello assoluto.

Si tratta di uno spettacolo di musica, teatro e danza originale ed emozionante dal titolo Mythos. L'opera terza del gruppo teatrale i "Kaiorda".

Nel creare il loro terzo spettacolo teatrale, i Kaiorda si sono confrontati con il tema della ricerca delle Origini, un aspetto di prepotente attualità nel mondo contemporaneo in cui le forze della globalizzazione e dell’informazione di massa tendono a connettere le persone, a moltiplicare le possibilità e le opportunità, ma anche a fare perdere di vista il contatto con le parti più arcane e antiche delle propria cultura, e quindi anche di sé stessi.

“Mythos” affronta questo tema guardando indietro e in profondità, fino alla sostanza mitica della Sicilia, una terra privilegiata da questo punto di vista. Il mito come racconto sacro della nascita fa risuonare le sue corde più antiche, e il teatro torna alle origini come luogo di contemplazione misterica e di meraviglia.

Il risultato è un viaggio emozionale, un’inedita avventura nel segno dell’inscindibile legame tra musica, teatro e danza, mescolando l’italiano al siciliano, utilizzando le geometrie della danza contemporanea e accostando linguaggi musicali diversi: il sound mediterraneo prevalente è mescolato a ritmi antichi e moderni e costituisce la base di un dialogo serrato di voci e timbri strumentali che coinvolge lo spettatore anche grazie ad echi e suggestioni della musica colta.

Il nuovo spettacolo teatrale dei Kaiorda

Testi: Elisa Taormina, Paride Cicirello, Ovidio

Regia: Kaiorda

Musiche: Kaiorda

Direttore Musicale: Raffaele Pullara

Immagini di Scena: Rocco Micale

Sulla scena per voi:

Emanuela Fai (voce)

Raffaele Pullara (voce, mandolino, violino, chitarra acustica)

Claudio Arena (flauti dritti)

Bruna Perraro (flauto traverso & contralto)

Virginia Maiorana (fisarmonica)

Paolo Carrara (chitarra barocca & battente, bouzouki greco & irlandese)

Andrea Scimé (contrabbasso, basso acustico)

Carmelo Graceffa (percussioni)

Elisa Taormina (narrazione)

Gloria Riti (danza)

Management Kaiorda a cura dell'associazione Culturart Palermo

di Augusta Oliveri.

PREZZO TICKET: € 10,00

Prevendita:

LIBRERIA MONDADORI

Corso Umberto I 123 - 97015 Modica (RG)

tel: 0932 945363

Libreria "Don chisciotte" via Aleardi 4 Scicli (RG)

Cartolibreria "S.Paolo" via Nazionale 16 Scicli (RG)

PER INFO:

+39 327.8386499

+39 380.7858260