Scicli- Alti, giovani, tedeschi, di Monaco. In giro per Scicli in abiti d'epoca. La loro presenza non è passata inosservata nei giorni scorsi.

Dicono di essere stati spediti lontano dai loro comuni di residenza, in abbigliamento tipico popolare, in cerca di lavoro. Uno come carpentiere, l'altro come manovale. Chiedono a ciascun comune che li ospita un visto che certifichi la loro presenza in città. Pare che questa esperienza faccia parte di una consuetudine della Baviera.