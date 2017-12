Iphone, l'ultima frontiera? Sarà pieghevole

L'Iphone sarà pieghevole. Apple ha un nuovo brevetto per un iPhone pieghevole al Us Patent & Trademark Office, prova che l’azienda di Tim Cook sta lavorando per creare iPhone pieghevoli. La domanda è stata depositata il 23 novembre, e riporta la descrizione di un dispositivo elettronico con un display e scocca flessibili, a cui Apple sta lavorando per rinnovare il proprio prodotto di punta, e fronteggiare l’avanzamento in ricerca dello storico rivale coreano Samsung, e della cinese Huawei.

Il brevetto, in fase di approvazione, afferma che il dispositivo «potrebbe essere un computer portatile, un tablet, un telefono cellulare, un orologio da polso o un altro oggetto elettronico». Apple, perciò, potrebbe applicare la nuova tecnologia a qualsiasi dei suoi prodotti: è molto probabile che inizi dallo smartphone, dove la novità farebbe impazzire i fan di tutto il mondo.



È però da escludere un iPhone pieghevole nel 2018: infatti i rumor parlano di una nuova serie simile all’ultimo iPhone X. Probabilmente lo smartphone pieghevole della Mela vedrà la luce nel 2019, o 2020.

Gli smartphone pieghevoli fanno gola a tutti: Samsung e Huawei ci stanno lavorando da un po’, e i cinesi di ZTE hanno da poco lanciato un modello che non si flette, ma si piega essendo composto da due moduli rigidi collegati da una cerniera.



Apple ha ottenuto già in passato brevetti su tecnologie correlate, come il display flessibile: l’avanzamento dei progetti che vanno in questa direzione è quindi a buon punto.



Intanto l’iPhone X continua a volare, e garantirà ad Apple numeri da record per il trimestre fiscale che si concluderà a dicembre. Buone notizie che mettono le ali ai titoli in Borsa di Cupertino, che hanno raggiunto nuovi record, con un aumento del 3,5% a 174 dollari per azione.

