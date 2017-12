Online il singolo Non mi va, di Federico Calvo

Ispica - Online il singolo “Non mi va”, primo progetto ufficiale di Federico Calvo in arte Eyen, ventunenne ispicese membro di Mitra Music, etichetta discografica e collettivo di artisti della Sicilia Sud Orientale.

In questo brano Eyen, esprime la propria personalità attraverso la musica e le parole, e dichiara sentimenti e sensazioni generate da esperienze di vita.

A trasformare le parole del brano in immagini sono sicuramente i luoghi siciliani di Acitrezza e Taormina, paesaggi suggestivi che fanno da scenario al videoclip girato da Gianluca Guarino per LAB90. Le sonorità soul/trap del brano sono prodotte dal producer emergente di Rosolini, Jungle Beats. Il singolo “Non mi va” è presente in streaming su Spotify e Il video ufficiale su YouTube.