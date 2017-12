Cristiano Rolando: la prima proiezione a Comiso. Ecco il TRAILER

Comiso - Si terrà a Comiso il 29 dicembre la prima del nuovo film di Alessio Micieli. "Cristiano Rolando", prequel dell'ormai cult "R. Di Caprio", sarà proiettato per la prima volta al teatro Naselli: alle ore 18.00, alle 20.10 e alle 22.30. Il biglietto per assistere è di 7 euro e la prenotazione è obbligatoria. Basta scrivere a rolandodicaprio@gmail.com o tramite un messaggio privato alla pagina facebook Rolando Di Caprio - SAGA.

Indicare l'orario della proiezione, il numero di biglietti, un cognome di riferimento e un numero di telefono per essere ricontattati.

Oltre alla presenza degli attori e della Troupe, alla serata parteciperà anche la Tinto Brass Street Band. Presenta Viviana Sammito.

La trama del film è molto particolare: Rolando Di Caprio, un giovane siciliano, dopo aver scontato la pena di 3 anni di detenzione, prova a reinserirsi socialmente e professionalmente, ma a causa dell'etichetta di ex detenuto che si porta dietro e complice la crisi del mondo del lavoro, è costretto ad accettare un "incarico" facile ma losco.

Nel suo percorso di "reintegrazione", incontrerà una giovane ragazza dell'est dal passato difficile e dal presente incerto e sarà l'amore nei suoi confronti a farlo riflettere e a metterlo di fronte ad una scelta: continuare a delinquere o provare ad uscirne definitivamente, a costo di mettere a rischio la propria vita e quella della sua ragazza.

Proprio in questi giorni è uscito anche il trailer del film che qui vi proponiamo. Il film è stato girato principalmente a Chiaramonte Gulfi, ma anche a Comiso e Ragusa.