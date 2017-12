Sicilia Ospitalità Diffusa a Rubino 2017

Scicli - La quinta edizione della manifestazione dedicata al vino, al gusto ed al barocco siciliano, che si terrà a Scicli dall’8 al 10 dicembre, in occasione del ponte dell’Immacolata, vedrà la collaborazione di un partner oramai imprescindibile per SEM: Sicilia Ospitalità Diffusa. Del resto, la valorizzazione delle eccellenze locali, quali – in questo caso- le migliori produzioni vinicole e la bellezza dell’arte dell’Isola, rientra a pieno titolo nella mission di questo sistema di promozione territoriale.

Così, anche quest’anno, Sicilia Ospitalità Diffusa sarà a fianco dell’organizzazione curata da SEM, Spazi Espressivi Monumentali, locomotiva di un vero e proprio viaggio estetico tra monumenti e sapori enogastronomici da scoprire e, insieme, fautori di un modello di sviluppo economico culturale sostenibile anche a Scicli.

Cuore pulsante di Rubino sarà il Welcome Point di Scicli Ospitalità Diffusa, all’interno del Millennium Bar, dove si trova anche la Reception di Scicli Albergo Diffuso. Con Sara, Ezio, Vincenzo e Valentina, il Welcome Point diverrà una postazione di benvenuto anche per chi, durante le tre giornate di convegni, degustazioni e piccoli spettacoli, sarà in cerca di informazioni sul programma dell’ evento. A maggior ragione, sarà il riferimento per chi desidera soggiornare a Scicli o nelle altre destinazioni di Sicilia Ospitalità Diffusa. La speciale offerta, appositamente pensata per gli ospiti di Rubino 2017, è un soggiorno di due notti con Colazione Diffusa + Pass Rubino (che comprende libera degustazione delle produzioni di tutte le cantine presenti, tasca e bicchiere personale) a partire da 74 euro a persona.

Per prenotare chiama 3928207857 o collegati al sito e scegli dove soggiornare.