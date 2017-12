Modica, concorso Poster per la pace. I vincitori

Pozzallo - Hanno vinto due studenti di Pozzallo l’edizione 2017 del “poster per la pace” organizzato dal Lions Club di Modica. Sono Gaia Avveduto della 3^ C della scuola Amore per la sezione grafica e Corrado Moltisanti della 2^ A per la sezione saggi brevi. Sono stati 370 gli studenti partecipanti tra le cinque le scuole coinvolte nell’iniziativa: a Modica l’istituto comprensivo “Santa Marta” e “Raffaele Poidomani” e la Scuola Media “Giovanni XXIII”, Pozzallo le due medie degli istituti comprensivi “Amore” e Rogasi” ed ad Ispica l’istituto comprensivo “Padre Pio da Pietralcina” .

Il concorso che ha avuto come tema “Il futuro della pace” è stato diviso in due sezioni: una grafica (abbinata alla selezione internazionale del Lions) ed una per saggi brevi. I poster grafici sono stati selezionati da una commissione composta dai giovani artisti locali Ilde Barone e Giovanni Viola e dal critico d’arte Francesco Di Rosolini. La commissione ha scelto come vincitore il disegno di Gaia Avveduto dell’istituto Amore di Pozzallo che ha vinto anche la selezione Lions per la provincia di Ragusa. Altri sei disegni sono stati scelti per la selezione regionale realizzati da Giada Giarratana (scuola Amore di Pozzallo), Veronica Paluch (scuola Poidomani di Modica), Gabriele Di Tommasi (scuola Poidomani di Modica), Marta Medici (scuola Padre Pio di Ispica), Chiara Rizza (scuola Rogasi di Pozzallo) e Gabriele Di Rosa (scuola Giovanni XXIII) di Modica.

Quaranta disegni sono stati selezionati per la redazione di un calendario 2018 e per essere donati all’Ospedale Maggiore di Modica. Per la sezione saggi brevi è stato selezionato dalla prof.ssa Beatrice Antoci come vincitore Corrado Moltisanti della scuola Amore di Pozzallo, seguito da Giorgio Buscema della scuola media Giovanni XXIII e da Maria Gloria Assenza della scuola “Amore” di Pozzallo.



Disegno: Gaia Avveduto della 3^ C Scuola Amore - Pozzallo