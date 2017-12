Xfactor, I bookmakers danno Lorenzo Licitra al 15 per cento

Roma - Gli inediti presentati nella scorsa puntata non hanno mutato il pronostico su chi si aggiudicherà l’11° edizione di X Factor, anzi. La forbice tra i Maneskin e gli altri concorrenti si è persino allungata e il Gruppo si conferma super favorito per la vittoria del talent. Il loro inedito “Chosen” domina già la classifica italiana «assoluta» dei singoli su iTunes, e così il trionfo dei Maneskin sul tabellone di Sisal Matchpoint è sceso a quota 1.65, dal 2 della scorsa settimana.

Il secondo indiziato alla vittoria, Lorenzo Licitra non ha convinto del tutto con il suo brano “In the name of love", il suo successo è salito da 4 a 5 mentre va meglio quello di Samuel Storm, “The Story”, che fa scendere il cantante degli Under da 6 a 5.50. A vincere la sfida degli inediti su iTunes è anche Enrico Nigiotti che con “L’amore è” si piazza al secondo posto, dietro ai Maneskin. Un vero e proprio balzo in avanti quello del cantante livornese che da 20 della scorsa settimana, scende addirittura a 6.50, superando Andrea Radice in salita a 9 dal 7.50 del pre inedito. Rita Bellanza continua a perdere posizioni: la ventenne, alle prese con il brano “Le parole che non dico mai” scritto per lei dal suo giudice Levante, delude ancora e la sua vittoria sembra ormai lontana, a 20.

Infatti, ecco che dall’altra parte del tabellone troviamo proprio la Bellanza, tra i favoriti all’eliminazione del sesto Live. La ventenne bergamasca, dopo essersi salvata nelle ultime due puntate, è la principale indiziata a lasciare la gara, a 1.20. Rischiano molto anche i Ros, a 1.30, e Andrea Radice, a 2.80. Tra i giudici invece, a rischiare di rimanere senza concorrenti sono soprattutto Levante e Fedez, con un concorrente a testa. Tra i due però, sembra essere più forte Fedez con Samuel Storm, Levante invece è proposta come primo giudice senza artisti a 1.25. Gli scommettitori di Sisal Matchpoint tifano per i Maneskin, il Gruppo di Manuel Agnelli ha raccolto il 38% delle preferenze. Staccati di molto Lorenzo Licitra, con il 15% delle puntate, ed Enrico Nigiotti, con il 12%.