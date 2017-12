Vendeva merce rubata e contraffatta, denunciato marocchino a Ispica

Ispica - E' stato denunciato dai carabinieri di Ispica un marocchino pregiudicato di 26 anni per contraffazione e ricettazione. Il giovane, infatti, è stato sorpreso in via Statele mentre vendeva in una bancarella improvvisata numerosi giubbotti di grandi marche e scarpe sportive di alto valore, naturalmente con insegne e marchi contraffatti.

La merce è risultata essere rubata ed era totalmente sprovvista di targhette identificative. Tutta la merce è stata sequestrata ed il giovane denunciato a piede libero. Il valore della merce contraffatta è di circa 4.000 Euro.