Da Agrigento a Caltanissetta, arriva il treno storico del torrone

Caltanissetta - Dopo i “treni del gusto”, che la scorsa estate hanno incontrato l’ alto gradimento dei partecipanti, la Fondazione FS Italiane propone un nuovo appuntamento che mira a coniugare eccellenze del territorio e turismo ferroviario.

Domenica 10 dicembre, in occasione della Festa del Torrone Siciliano in programma a Caltanissetta nel week – end dell’Immacolata, uno treno storico partirà alle 10.50 dalla stazione di Agrigento Centrale alla volta del capoluogo nisseno.

Composto da automotrici d’epoca in livrea originale, il “Treno del Torrone” fermerà ad Agrigento Bassa, Aragona Caldare, Comitini Zolfare, Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Canicattì, Serradifalco e San Cataldo.

A Caltanissetta i passeggeri saranno accolti e accompagnati in un tour che comprende degustazioni gratuite di torrone siciliano, visite guidate nel centro storico e negli stand allestiti dalle varie aziende dolciarie.

L’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Camera di Commercio di Caltanissetta.

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 6 dicembre e acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia (biglietterie, self service di stazione, app e sito ufficiale) al costo di 14 euro (andata e ritorno) per partenze dalle stazioni comprese tra Agrigento Centrale e Castrofilippo, di 8 euro per chi viaggerà da Canicattì, Serradifalco o San Cataldo.

Riduzione del 50% per i minori di anni 12 accompagnati da un adulto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 313.871.96.96, visitare il sito www.fondazionefs.it o la pagina ufficiale Facebook della Fondazione FS Italiane.