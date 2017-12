A Ragusa uno showcooking in gioielleria. FOTO

Ragusa - L’ecosostenibilità si sposa con il gusto in un evento che fa del piacere il suo tema dominante. Piacere della vista, come solo un gioiello può offrire, piacere del palato, come quello che regala lo chef Rosario Campolo con i suoi piatti.

A Ragusa una celebrazione del bello naturale tra eleganza e profumi, luccichii e sfumature, nello “Showcooking in Gioielleria”, organizzato da Pirosa Gioielli, sabato 9 dicembre dalle ore 18.00 (corso Italia, 160).

Protagonista assoluta è la natura con almeno due delle sue tante sfaccettature: quella della collezione di orologi GreenTime, che fa del rispetto e della tutela dell’ambiente la sua peculiarità, e quella dell’arte culinaria dello chef Campolo a base di materie prime d’eccellenza del territorio ibleo, come il Ragusano Dop e la farina ricavata da grani antichi. L’eleganza naturale e la semplicità raffinata del legno si intrecciano così con i sapori autentici e unici della nostra terra, un omaggio sublime.

Prodotti da Zzero, gli orologi Greentime sono la produzione di punta dell’azienda che abbina al design il rispetto ambientale: veri e propri gioielli fatti a mano, in legno 100% naturale, tra acero, sandalo, zebrano, wenge, noce, koa, oak e olivo, proveniente da foreste monitorate e gestite in un’ottica di responsabilità. Un incontro con la natura, da indossare e da regalare a chi più si ama.

Grande novità per questa stagione il modello “Mechanical”, primo orologio meccanico in legno con ricarica automatica, proposto in quattro varianti. Una chicca innovativa, moderna, elegante ed ecosostenibile per appassionati e per chi fa della responsabilità ambientale una scelta di vita, ma anche per chi non vuole rinunciare ad un accessorio dallo stile davvero unico.

Accanto al nuovo Automatic, tutta la collezione Greentime, tra cui gli orologi Vegan, dal cinturino in legno e fibra vegetale, ma anche gli altri accessori, come gli occhiali da sole e le penne, ovviamente realizzati a mano ed in legno 100% naturale.

Uno showcooking alternativo, quello promosso da Pirosa Gioielli, occasione ideale per ammirare gli altri preziosi come le raffinate linee firmate leBebè, regalo perfetto in vista dell’imminente Natale per chi vuole indossare il calore di un sentimento attraverso qualcosa di unico e speciale.

L’evento è realizzato con il supporto di Catering Di Natale, Carmelo Riccotti La Rocca Floral Designer, Arti Visive - Foto & Cinema.