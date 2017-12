Bianca: Carmen Consoli e gli Afterhours. Meglio l'originale? 2 VIDEO

E' uscito ieri il nuovo video degli Afterhours Feat. Carmen Consoli che hanno deciso di rivisitare una canzone storica della band milanese, uscita nel 1999. "Bianca", senza ombra di dubbio, è uno dei pezzi di maggior impatto della band di Manuel Angnelli, ed è stato uno dei maggiori successi dell'album "Non è per sempre".

Non ci dispiace questa nuova versione: le voci di Agnelli e della cantantessa catanese, si intrecciano molto bene. Carmen Consoli dona un tocco di eleganza all'intera struttura del pezzo e risulta molto interessante anche la scelta di inserire il violino. Il video, invece, firmato alla regia da Cosimo Alemè, non è granchè, ma non ci stupisce più di tanto, visto che quasi tutti i video degli Afterhours sono abbastanza discutibili. Tuttavia, rispetto all'orginale power ballad che era Bianca, questa nuova versione, seppur abbastanza gradevole, ci appare estremamente ruffiana. Adattata sicuramente per abbracciare un pubblico che non sia soltanto di nicchia, ci sembra che sia un'operazione molto alla X-Factor e poco di cuore.

Adatta a ragazzini che seguono reality e che poco o nulla sanno di una band milanese che ha fatto del pubblico di nicchia il suo punto di forza. Comprendiamo, comunque, le esigenze di mercato.

Vi proponiamo, di seguito, le due versioni di Bianca: l'attuale e quella del 1999.