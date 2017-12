Il comune di Vittoria ammesso ad un finanziamento di 600 mila euro

Vittoria - Con il d.d.g n.3154 del 22/11/2017 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il Comune di Vittoria è stato ammesso al finanziamento di euro 600000 dell'Avviso azione 9.6.6 del Po Fesr 2014 – 2020. L'azione prevede interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva. Su 33 progetti ammessi al finanziamento quello del Comune di Vittoria che prevede la realizzazione di un centro di aggregazione sportiva nella zona dell'ex campo di concentramento si è classificato secondo.

“Si tratta di un altro grande risultato – commenta il sindaco – raggiunto dalla nostra amministrazione. Renderemo un luogo storico come una zona dell'ex campo di concentramento in un polo di aggregazione sociale e sportiva con la realizzazione di alcuni campi da gioco e, in parte, con il recupero di quelli esistenti. Ci saranno due campi di tennis, un campo polifunzionale (per calcio, pallavolo, pallacanestro con le relative strutture) e un campo per attività sportive sulla sabbia (tambeach, beach volley, beach tennis e beach soccer) più alcuni spazi verdi attrezzati per le famiglie.

Diverrà una vera e propria cittadella dello sport con strutture moderne e all'avanguardia e quindi uno spazio ricreativo per adulti e bambini. Crediamo fortemente nella funzione sociale dello sport e abbiamo scommesso con passione su questo progetto che è stato finanziato. Abbiamo raggiunto l'obiettivo e realizzeremo un'altra grande opera per la città.

Si aggiunge al grande lavoro “di semina” compiuto in questo anno e mezzo di amministrazione: ai fondi per la piccola pesca e per il lungomare si aggiungono questi della misura 9.6.6. Ringrazio l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Nicastro, la direzione Programmazione Comunitaria con il suo dirigente Basile, la direzione Cuc con il dirigente Piccione e il ggruppo di progettazione per il lavoro e l'impegno profuso che ci ha consentito di raggiungere questo incredibile risultato”.