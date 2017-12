X Factor, il ragusano Lorenzo Licitra canta i Queen. Va in semifinale

Roma - Ha interpretato “Who wants to live forever” dei Queen il ragusano Lorenzo Licitra nella prima manche di X Factor in onda stasera su Sky Uno. “Da oggi voglio essere quello che voglio" – ha detto prima di esibirsi.

“Mamma mia con cosa ti sei confrontato” -ha detto il presentatore Alessandro Cattelan al termine dell’esibizione.

Fedez: “Felicissimo di essere stato il promotore di questa scelta. Molto bravo”.

Manuel Agnelli: “Avevo pensato che tu fossi pazzo scegliendo questa canzone, l’hai fatto con una naturalezza che non mi aspettavo”.

Levante: “Hai superato la prova alla grande, mi è piaciuto vederti emozionato”.

Mara Maionchi: “Ero un pò dubbiosa – mi sono fidata di Fedez e sono felice”.

Lorenzo Licitra è stato il più votato ed è passato insieme a Samuel Storm, i Maneskin, Enrico Nigiotti, i Ros e Andrea Radice.

“Million reasons” di Lady Gaga è stato il brano scelto per la seconda manche da Lorenzo. Per Fedez Lorenzo Licitra ha fatto centro. “Tra questa e quella precedente sei finalmente riuscito ad andare oltre le aspettative”.

Manuel Agnelli: Mi sei piaciuto molto, ancora più del pezzo dei Queen. Hai una personalità molto interessante. Molto bravo, molto bravo”.

Levante. “Lasci esprimere anche la tua anima. Sei tanto immerso nella musica, a livello canoro impeccabile”.

Mara Maionchi: “Sei stato bravissimo”.

Lorenzo Licitra va in finale con Enrico Nigiotti, i Maneskin e Samuel Storm.