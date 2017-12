La giunta grillina di Ragusa compra una App per 25 mila euro senza gara

Ragusa - La giunta grillina di Ragusa ha acquistato, con determina n.225 del 24 ottobre scorso, una App e un sito web creato dalla Ditta Plus AG di Daniele Genovese, di Ragusa.

Poichè la ditta detiene la proprietà intellettuale del progetto, la giunta Piccitto ha ritenuto di non procedere ad alcuna gara di appalto per l'affidamento del servizio. Daniele Genovese è esente dalla presentazione del DURC in quanto non ha dipendenti. Dovrà consegnare la App entro il 2017, e il sito internet entro il febbraio 2018.