Giunta Musumeci, Sgarbi fa mandare la foto dal cerimoniale

Palermo - Forse immaginando che i giornali non avessero foto sufficienti in repertorio, ritraenti le sue fattezze, Vittorio Sgarbi ha fatto inviare oggi, dall'ufficio del cerimoniale della Regione Siciliana, la sua foto di assessore ai beni culturali, con bandiere a tergo. Il critico non ha voluto posare col resto della nuova giunta di governo.

"Tutti i fiumi vanno al mare,

eppure il mare non è mai pieno:

raggiunta la loro mèta,

i fiumi riprendono la loro marcia. Vanità delle vanità, dice Qoèlet,

vanità delle vanità, tutto è vanità".