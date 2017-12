Google Camp sceglie per altri tre anni la provincia di Agrigento

Agrigento - Google innamorato della valle dei templi, tanto da rinnovare per altri tre anni la sua presenza in provincia di Agrigento. E' stato infatti sottoscritto nelle scorse ore il contratto triennale che vede il Resort Verdura impegnato per il triennio 2018-2020 ad ospitare ancora il meeting del colosso tecnologico statunitense, il Google Camp. Dopo quattro anni, dunque, Lary Page e Sergey Brin confermano e rilanciano per il prossimo triennio.

I protagonisti della tecnologia mondiale e tanti vip del mondo dello spettacolo e dell'arte si ritroveranno quindi in provincia di Agrigento anche per l'estate 2018, probabilmente alla fine di luglio.

Un evento che da sicuramente lustro all'intera provincia di Agrigento (basti pensare ai tantissimi vip che hanno partecipato nelle scorse edizioni, da Madonna a Lenny Kravitz) e rappresenta un momento mediatico che continuerà a proiettare un territorio al centro del mondo per due settimane.