Rifiuti: sindaco Moscato, pronto a revoca ditta indagata

Vittoria - Nonostante l'arresto dell'amministratore delegato della E.F. Servizi Ecologici srl di Misterbianco, Vincenzo Guglielmino, 63 anni, per associazione di tipo mafioso, turbata libertà di scelta del contraente aggravata, e corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Gorgoni' della Dia di Catania, il comune di Vittoria continuerà ad avvalersi del servizio di raccolta rifiuti erogato dalla società catanese sino al 16 dicembre, data in cui scadrà il contratto con la ditta. Il comune di Vittoria ha già espletato la gara per il nuovo appalto e si aspetta da un giorno ad un altro da parte dell'Urega di Ragusa l'aggiudicazione alla nuova ditta.

"Spero che l'Urega mi dia al più presto il nome della nuova ditta che si è aggiudicata l'appalto - dice il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato - e sarò pronto a revocare l'incarico alla E.F., attualmente amministrata da un commissario, anche prima del 16 dicembre". Intanto i dipendenti dell'azienda hanno proclamato lo stato di agitazione perché non hanno percepito gli stipendi ottobre e novembre.