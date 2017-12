Incidente in scooter sulla Rosolini-Noto, muore Damiano Genovesi

Rosolini - E' morto ieri sera a causa di un gravissimo incidente in scooter, un giovane di 19 anni, Damiano Genovesi. Il ragazzo si trovava sulla statale che collega Noto a Rosolini. Secondo le primissime informazioni, il ragazzo avrebbe avuto un incidente autonomo. Damiano Genovesi era in scooter insieme ad un amico e percorrevano la statale in direzione Rosolini.

L’incidente sarebbe avvenuto all'incrocio con la Provinciale 35 di contrada Zupparda, in un tratto rialzato della stradale e protetto ai lati anche con alcuni new jersey in plastica. Ancora tutte da chiarire le cause che hanno portato lo scooter a rovinare per terra. Non si sa, tra l'altro, se alla guida vi fosse lo sfortunato Damiano Genovesi o l'amico.

La causa della morte è stato il violentissimo impatto con il suolo. L'amico, invece, avrebbe riportato solo alcune contusioni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Inutile i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane, infatti, sarebbe morto sul colpo. La magistratura è stata già informata sul grave incidente.