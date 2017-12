Il ladro di ponteggi, arrestato tunisino a Scoglitti

Vittoria - E' stato arrestato dai carabinieri a Scoglitti, un tunisino di 29 anni, Hammi Yazidi Saif Eddine, ed è stata recuperata refurtiva del valore di oltre 10.000 euro. Il giovane è stato colto in flagranza di reato mentre stava asportando, all’interno di un cantiere edile in Contrada Anguilla, 5 strutture di ponteggi in ferro, complete di traversine e altrettante tavole da carpenteria, svariati metri di filo elettrico e attrezzature edili di vario genere.

Il tunisino, una volta bloccato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott. Andrea Riccio, dinanzi al quale dovrà rispondere di furto aggravato. Tutta la refurtiva, previo riconoscimento, è già stata restituita all’avente diritto.