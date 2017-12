Ragusa - A fuoco un'auto in pieno centro storico questa mattina a Ragusa, in via Mariannina Schininà. Molto probabilmente, si è trattato di un corto circuito. Inorno alle 12, una mercedes ha preso fuoco in maniera improvvisa.

Dopo aver visto il fumo fuoriuscire dal cofano dell'auto, in poco tempo l'incendio è diventato di vaste proporzioni tanto da richiedere l'invervento dei vigili del fuoco e della polizia. L'auto è risultata essere di proprietà di due anziani coniugi.

Foto: repertorio