Spaccio a Santa Croce, arrestato libico

Santa Croce Camerina - E' stato arrestato dai carabinieri a Santa Croce un cittadino libico, Mouez Nwali, 22 anni, senza fissa dimora e ben noto ai militari poiché annovera, a suo carico, diversi precedenti penali specifici per spaccio di droga.

Il ragazzo è stato colto in flagranza di reato in quanto aveva appena ceduto ad un ragazzo 1 grammo di hashish. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltellino intriso di sostanza stupefacente e della somma complessiva di 170 euro suddivisa in banconote di diverso taglio, provento dello spaccio.

Il libico è stato sottoposto ai domiciliari, a Santa Croce, su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Dott. Riccio.