Ragusa, giornata dedicata allo sport paralimpico

Ragusa - In occasione della giornata mondiale della disabilità, che viene celebrata in data 3 dicembre 2017, la sede Inail di Ragusa, L’Associazione “Oltre l’Ostacolo”, la Cooperativa” Esistere” le Associazioni “ I Petali Del Cuore” di Ragusa e l’Osservatorio Civico, hanno programmato una serie di appuntamenti, volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità.



Nell’ambito di questo progetto il funzionario socio educativo dott.ssa Franca Mangiapane della sede Inail di Ragusa, in collaborazione con il Delegato provinciale Cip Elio Sortino, il delegato Provinciale del Coni Gian Stefano Passalacqua, ha voluto contribuire organizzando una giornata dedicata allo sport paralimpico.

La manifestazione sportiva si terrà venerdì 1 Dicembre 2017 presso il Pala Minardi di Ragusa dalle ore 8.30 alle ore 13.30. In campo sono previste diverse attività quali: il tennis tavolo, attività sportiva del badminton, Tiro con l’arco, scherma, Judo e la squadra di basket Inail di Ragusa.



Per l’occasione si potrà visitare la mostra fotografica “ A Ruote Libere: I normali colori della Quotidianità” Di Roberto Corallo assistito Inail.

Tra i testimonial è prevista la presenza del Signor Pippo Carrubba infortunato Inail medaglia d’oro di tiro con l’arco alle olimpiadi Sidney 2000, Antonio Carnazza per la scherma non vedenti, Leonardo Napolitano per la scherma in carrozzina..



Durante la manifestazione sarà presentata la nuova squadra di basket in carrozzina Inail di Ragusa, voluta fortemente dal funzionario socio educativo Dott. Francesca Mangiapane, che coinvolge 7 assistiti Inail su 11 atleti. La squadra già iscritta al campionato di serie B, giorno 2 dicembre alle ore 15,30 presso il Pala Minardi inizierà la prima avventura sul campo. Grande emozioni per la sede Inail di Ragusa, che parteciperà all’evento.

L’obiettivo della manifestazione sportiva paralimpica è quello di promuovere attraverso lo sport l’inclusione e l’integrazione delle persone infortunate, sensibilizzando anche i giovani che la disabilità non è solitudine ma anche capacità di mettersi in gioco.



All’evento parteciperanno le scuole della provincia di Ragusa , gli alunni potranno provare tutte le varie discipline.



Giorno 2 dicembre è prevista Una “ diversa” passeggiata che si terrà per le vie della città di Ragusa. Ultimo appuntamento è domenica 3 dicembre al teatro tenda con l’esibizione di Cristiano Migliore un ragazzo di 13 anni diversamente abile facente parte dell’Associazione “ Raggio di Sole”. Con il varietà al teatro tenda si conclude un lungo percorso sul tema della disabilità iniziato il 25 ottobre con il convegno” Dopo di Noi…e vita indipendente”.