Bene, Bravi, Bis, concerto per pianoforte

Ragusa - I “fuori programma” più belli per un concerto assolutamente particolare. Domani, sabato 2 dicembre, alle ore 20.30, la 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” diretta dalla pianista Diana Nocchiero accoglierà il pubblico del Teatro Don Bosco di Ragusa con il nuovo appuntamento “Bene, Bravi, Bis”.

Sul palco due pianisti dalla ricca carriera concertistica e vincitori di numerosi premi di prestigio, Elvira Foti e Roberto Metro. Il programma andrà dai Valzer di Strauss alle Danze ungheresi al Can Can per un’esibizione a quattro mani assolutamente da non perdere.

Continua così il successo di questa nuova stagione di Melodica, con il patrocinio del Comune di Ragusa - Assessorato allo Spettacolo e dedicata al compianto Totò Ottaviano, che nei suoi primi appuntamenti ha già riconfermato il suo posto di rilievo nell’offerta culturale della provincia iblea.

Il prezzo del biglietto per il concerto di domani è di 10.00€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). Per info e prenotazioni Libreria Ubik 0932 258423 / 347 2313605 oppure associazione Melodica 333 4326158. Per conoscere l’intesa stagione di Melodica www.melodicaweb.it.