Amaro Averna non demorde, e rilancia con Scicli

Scicli - Amaro Averna, liquore di Caltanissetta acquistato dalla campari, prosegue la sua campagna pubblicitaria social con immagini della Sicilia più autentica. Dopo l'immagine di via Aleardi, un altro scorcio di Scicli. Stavolta la bottiglia del super alcolico campeggia in un angolo più nascosto della città. La foto è stata scattata in via Udienza, dietro il Municipio.

Fatto singolare, il gingle della pubblicità dell'amaro Averna, negli anni 80 fu scritto da Mario Guarnera, cantautore che ha legato a Scicli, da quattro anni a questa parte, la sua vita.